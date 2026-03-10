Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
10 марта, 11:34

ВКС России ударили по острову Змеиный сверхзвуковыми ракетами Х-32

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Ignatov

Российские Воздушно-космические силы провели операцию в акватории Чёрного моря. Удары пришлись по острову Змеиный. О ракетно-бомбовых атаках сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По данным военкоров, в операции задействовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России, являющихся носителями сверхзвуковых ракет Х-32. Змеиный относится к Одесской области Украины, расположен в 35 километрах от побережья на широте дельты Дуная. Площадь острова — чуть больше 20 гектаров.

Смертоносный русский «квартет» разнёс объекты энергетики и лежбища ВСУ в 144 районах
Ранее российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27. Кроме того, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 241 беспилотник.

Анастасия Никонорова
