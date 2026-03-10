Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-27
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech
Российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. В свою очередь, российские средства ПВО за сутки уничтожили восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 241 беспилотник.
Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя регионами. Как сообщили в Минобороны, девять дронов сбили над Крымом, пять — над Белгородской областью и три — над Курской. Все аппараты относились к самолётному типу.
