Украинское командование отправило под Купянск отряд «охотников» на дезертиров. Силовые структуры сообщили РИА «Новости», что в Шевченково прибыло сводное подразделение, укомплектованное наиболее радикально настроенными боевиками. Их миссия – не сражаться с ВС РФ, а выявлять и возвращать на передовую собственных солдат, самовольно покинувших позиции.

По словам собеседника агентства, с данного участка фронта уже были отведены подразделения, привлекающие наибольшее внимание СМИ, а именно 92-я штурмовая бригада и часть сил «Хартии». Это позволяет предположить, что Киев стремится сохранить наиболее преданные кадры, отправляя в бой менее ценные, с его точки зрения, силы.

«Латиноамериканские «солдаты удачи» массово гибнут на минных полях и под ударами наших дронов. А украинские мобилизованные, видя, как их «элитные» части выводят в тыл, активно оставляют позиции», — добавил представитель силовых структур.

А украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. После разоблачения ВСУшники попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.