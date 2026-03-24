В Херсонской области под удар ВСУ попал автомобиль скорой, пострадал медик

В Херсонской области ВСУ атаковали машину скорой помощи. Как сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко, в результате нападения фельдшер получил контузию и был вынужден обратиться за медицинской помощью. К счастью, пациент был благополучно доставлен в стационар, а водитель остался невредим.

«Поздно вечером вчера произошла атака на машину скорой помощи. К счастью, фельдшер получил лишь контузию, пациент благополучно доставлен в стационарную больницу для дальнейшего лечения. Водитель автомобиля также вернулся целым и невредимым», — написал Черевко в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на предыдущие террористические действия киевского режима против российских гражданских объектов. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности (воздушного и наземного базирования), а также дроны.