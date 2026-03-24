Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 14:15

В Херсонской области под удар ВСУ попал автомобиль скорой, пострадал медик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Херсонской области ВСУ атаковали машину скорой помощи. Как сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко, в результате нападения фельдшер получил контузию и был вынужден обратиться за медицинской помощью. К счастью, пациент был благополучно доставлен в стационар, а водитель остался невредим.

«Поздно вечером вчера произошла атака на машину скорой помощи. К счастью, фельдшер получил лишь контузию, пациент благополучно доставлен в стационарную больницу для дальнейшего лечения. Водитель автомобиля также вернулся целым и невредимым», — написал Черевко в Telegram-канале.

ВСУ за месяц запустили более двух тысяч дронов в район ЗАЭС

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на предыдущие террористические действия киевского режима против российских гражданских объектов. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности (воздушного и наземного базирования), а также дроны.

Наталья Демьянова
