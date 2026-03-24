Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины

В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар по украинским оборонным предприятиям и военным аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 24 марта.

В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на предыдущие террористические действия киевского режима против российских гражданских объектов. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности (воздушного и наземного базирования), а также дроны.

Удары пришлись по заводам военно-промышленного комплекса, которые занимаются выпуском различных типов ракет и производством комплектующих к ним. Помимо этого, под удар попали военные аэродромы.

В сводке российского военного ведомства подчёркивается, что все назначенные объекты были поражены. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.