Наши бойцы за неделю освободили 32,73 кв. километров в зоне СВО

За неделю с 16 по 22 марта российские войска освободили значительное число населённых пунктов в зоне СВО. Такие данные приводит украинский аналитический ресурс DeepState.

За указанный период под контроль российских подразделений перешло 32,73 квадратных километра. Эти показатели сопоставимы с результатами предыдущей недели. Тогда, согласно тем же данным, площадь занятых территорий составила около 34,41 квадратных километра. Таким образом, темпы продвижения остались примерно на том же уровне.

Отмечается, что основные изменения фиксировались на участке между Константиновкой и Лиманом. Именно там, как утверждается, происходило наиболее активное продвижение. Также аналитики указывают на направления в сторону Краматорска и Славянска. По их данным, суммарно на этом участке за неделю было занято порядка 38 квадратных километров.

Ранее сообщалось об эпизоде боевых действий на Добропольском направлении в ДНР, где российский военнослужащий в одиночку атаковал укреплённую позицию. Внутри дзота находились пулемётчики, которые сдерживали продвижение подразделений. Боец действовал ночью и сумел незаметно приблизиться к укреплению.