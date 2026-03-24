Новости СВО. ВС РФ разрезают Константиновку и вышли к Славянску, конфуз ВСУ в Покровке, скандал с прослушкой главы МИД Венгрии, 24 марта
Российские войска ведут бои на севере ДНР и Сумской области, Зеленский меняет газ на оружие с Мозамбиком, Венгрия отбивает попытки Киева вмешаться в выборы — дайджест Life.ru.
Армия России наступает в ДНР и у Курской области.
Курская область, 24 марта
На границе с Курской областью продолжаются бои за Сопычь. Сумское село находится под Россией, но ВСУ не оставляют попыток отбить его. Продолжается наступление ВС РФ в Сумском районе. Из-за нехватки личного состава в пехотные подразделения переводят офицеров-медиков.
Украина отчиталась о том, что 14-й бригаде удалось вернуть под Киев село Покровка. В качестве доказательства было представлено видео с флагом Незалежной на водонапорной башне. Военный корреспондент Тимофей Ермаков рассказал, что сине-жёлтое полотнище было сброшено с БПЛА и украинские войска в населённый пункт не заходили.
Суточные потери украинских вооружённых формирований превысили 130 человек. Киевский режим потерял САУ «Богдана», миномёты, пикапы, грузовики, квадроциклы и БПЛА.
У боевиков ВСУ случился конфуз с нашими беспилотниками в Сумской области. Предприимчивые военные из 71-й бригады попытались спрятать российский БПЛА. И в какой-то момент им это даже удалось, но дрон с боеголовкой в 90 килограмм взорвался. В итоге военнослужащие погибли.
Донецкая Народная Республика, 24 марта
Армия России продвигается в Константиновке. Наши войска близки к тому, чтобы разрезать город на две части. Одновременно с этим фланги переходят под контроль ВС РФ. В городе был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.
Артиллеристы уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ в Сумской и Запорожской областях.
Канал «Дневник десантника» сообщает, что идёт наступление в сторону Дружковки. Этот населённый пункт является тылом для константиновской группировки ВСУ.
Продвигаются наши войска и к Славянску. «Архангел спецназа» отмечает, что это ключевой узел обороны ВСУ на севере Донбасса. Кроме военного значения он имеет и гуманитарное.
— Основные водозаборы и головные сооружения канала Северский Донец – Донбасс находятся за Славянском. Проблема подачи воды в Донецк, Горловку и другие города (где воду дают раз в несколько дней) может быть кардинально решена только после установления контроля над этой территорией, если, конечно, противник, отходя, не устроит «сюрприз», — говорится в публикации «Архангела спецназа».
До Славянска нашим войскам осталось около 15 километров. Сейчас решаются вопросы по уничтожению противника в близлежащих населённых пунктах, в том числе Красном Лимане.
Украина прослушивала главу МИД Венгрии
Отношения Будапешта и Киева накаляются в преддверии выборов в парламент Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, кто может прийти к власти и чем это закончится.
— Конечно, все знают, чего ожидать от «Тисы»: зелёный свет вступлению Украины в ЕС, украинцы смогут забрать деньги венгерского народа и втянуть нашу страну в украинский кризис. Наш ответ: никогда, — заявил глава МИД.
Украина собирается отправить в Венгрию наблюдателей. Сийярто считает, что таким образом будет оказана помощь «Тисе». Близкий к этой партии журналист передал украинским спецслужбам номер телефона Сийярто. Это привело к тому, что министра прослушивали.
— Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьёзным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто, — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях.
Зеленский нашёл газ для Украины
Для решения проблем с газоснабжением на Украине Владимир Зеленский нашёл поставщика. Газовый вопрос он обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапой. Действительно, африканское государство ведёт добычу газа и даже поставляет СПГ в Европу. Но встаёт вопрос с оплатой — и, похоже, украинский диктатор готов платить оружием.
— Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях для укрепления внутренней безопасности и защиты людей от террора. Также обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности, — написал глава киевского режима.
Примечательно, что Европейский союз считает, что Даниэл Шапа пришёл к власти в ходе выборов, которые прошли с нарушениями. После волеизъявления вспыхнули протесты, но ему удалось усидеть в своём кресле.