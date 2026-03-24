24 марта, 11:39

ВСУ за месяц запустили более двух тысяч дронов в район ЗАЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооружённые силы Украины за последний месяц предприняли попытки атаковать территорию в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с использованием тысяч беспилотников. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Сейчас по Запорожской АЭС не наносятся удары. Но удары БПЛА [фиксируются] рядом, по Энергодару. За последний месяц [российскими военными] уничтожено более 2 тысяч БПЛА ВСУ», — пояснил дипломат.

Ульянов подчеркнул, что украинские силы не бьют непосредственно по станции, однако постоянным атакам подвергается город-спутник ЗАЭС — Энергодар. Российские военные продолжают отражать эти атаки, уничтожая беспилотники.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на предыдущие террористические действия киевского режима против российских гражданских объектов. Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности (воздушного и наземного базирования), а также дроны.

