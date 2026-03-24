Украина начала отказываться от обучения своих военных за рубежом, поскольку натовские инструкторы не могут дать полезных знаний, а подготовка приводит к дезертирству и неэффективным тратам. Об этом «Царьграду» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, украинцы наконец поняли, что западные методы не работают. Все наступательные действия ВСУ, которыми руководили натовские офицеры, провалились. Альянс никогда не воевал с равным противником, ограничиваясь бомбардировками, как в Югославии. Даже в Афганистане наземных операций не велось, а помогать входившим американцам пришлось России.

Литовкин перечислил недостатки зарубежной подготовки: высокие затраты, риск дезертирства и несоответствие полученных навыков реальным условиям боя. Кроме того, система обучения (утренние занятия и полная свобода после) вызывает вопросы о целевом расходовании средств.

Эксперт подчеркнул, что поражения Украины — это унижение НАТО и США. Боевой дух противника низок, его сдерживают лишь загранотряды, тогда как российские войска наращивают успех. При этом украинцы целыми подразделениями сдаются в плен, демонстрируя истинное отношение к войне.

«Ведь в генеральном штабе ВСУ, в армиях, корпусах присутствуют натовские инструкторы. И все их наставления, требования, которые приводят к поражению — вот это действительно унижение. Поражение Украины в этой войне – это унижение НАТО, унижение Соединённых Штатов. Это очевидная вещь», — подчеркнул аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждёт мрачное будущее из-за отказа поддержать Соединённые Штаты в их войне против Ирана. Американскому лидеру не нравится, что Североатлантический альянс никак не помогает и фактически является «улицей с односторонним движением».