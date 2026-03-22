22 марта, 11:17

Трамп назвал НАТО улицей с односторонним движением

Обложка © GigaChat / Life.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи европейских союзников в вопросе разрешения ситуации в Ормузском проливе. В сообщении на своей платформе Truth Social политик в очередной раз резко раскритиковал НАТО и другие страны за то, что они не пришли на помощь американцам.

Комментарии хозяина Белого дома прозвучали на фоне потрясений в мировой экономике, вызванных ростом цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива для большинства судов и атак на топливную инфраструктуру на Ближнем Востоке.

«Меня не удивляют их действия, потому что я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением», — цитирует Трампа издание «Ридус».

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО без США является всего лишь «бумажным тигром». Он обвинил союзников в постоянном нытье из-за роста цен на нефть и одновременном нежелании поучаствовать в операции против Ирана и силовой разблокировке Ормузского пролива.

