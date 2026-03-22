«Безответственность полнейшая»: Трампа раскритиковали за удары по месторождениям Ирана

Израиль не мог бы действовать в одиночку, в отрыве от своего главного спонсора — администрации США во главе с Дональдом Трампом, заявил бывший дипломат Вячеслав Матузов, комментируя начало ударов по нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Этим же объясняются и угрозы взрыва газового месторождения, звучащие лично от Трампа, подчеркнул эксперт по региону, напомнив, что Рас-Лаффан и Южный Парс — это одно большое месторождение, катарское и иранское. Поэтому любые подобные заявления вызывают огромную реакцию со стороны всех стран Персидского залива.

«Могу сказать одно, что это глупость или сумасшествие. Как угодно назовите, но такие заявления со стороны самой великой державы в мире с точки зрения военно-экономического и даже и людского потенциала, это безответственность полнейшая», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, атака Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс и последующий ответ Тегерана привели США к опасной черте, вынудив президента Дональда Трампа сделать резкое предупреждение Тель-Авиву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.