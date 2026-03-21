«Ракет не осталось», но Иран как-то продолжает бить по НПЗ на Ближнем Востоке

Несмотря на заявления США о полном разгроме ракетного потенциала Ирана, Тегеран продолжает наносить новые удары в регионе, причиняя серьёзный ущерб. Реальные возможности Исламской Республике сильно отличаются от победоносной риторики Белого дома, заметила итальянская газета L'AntiDiplomatico.

По данным журналистов, Иран ответил на удар по месторождению Южный Парс атаками на НПЗ и нефтяные объекты в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

«[Президент США Доанальд] Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — говорится в статье.

Авторы подчёркивают, что США стремятся избежать симметричного ответа, который уже объявлен и вызывает тревогу у Вашингтона, Тель-Авива и стран Залива.

Издание также отмечает, что Иран ежедневно демонстрирует новые ракетные разработки. Недавно для удара по Израилю впервые применили ракету «Насралла», названную в честь бывшего главы «Хезболлы». Таким образом, иранские власти не были голословны, когда в начале конфликта грозились начать применять более мощные типы вооружения, с которыми до этого никто не сталкивался.

Однако США пока не готовы смириться с поражением. Единственным вариантом исправить положение для американцев сейчас видится проведение наземной операции в Иране. Трамп утверждает, что посылать войска он не собирается, однако Пентагон уже разработал план проведения такой атаки.