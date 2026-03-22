«Прежний мир не наступит»: Как Иран меняет правила на нефтегазовом рынке

Атаки Ирана по инфраструктуре Катара по производству СПГ надолго изменят ситуацию на рынке топлива, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, объекты будут восстанавливать три–пять лет, а новые мощности запустят не раньше конца 2027 года, что приведёт к затяжному периоду высоких цен на газ.

Последствия ударов уже видны в ценах: стоимость СПГ резко увеличилась — в европейских хабах цены поднялись выше 800 долларов, а за ними подтянулись и котировки в Азии, активно конкурирующей с Европой за сжиженный газ. Мы имеем гарантированное выбытие как минимум 17% мощностей Катара, поэтому дефицит на рынке будет сохраняться, а высокие цены останутся надолго, подчеркнул аналитик.

Кроме того, по его оценке, Ормузский пролив может может остаться закрытым даже после выхода конфликта на Ближнем Востоке из горячей фазы. Иран начал переписывать судоходные правила, брать плату и вести навигацию определённым образом. Чтобы это изменить, Израиль и США должны либо начать сухопутную операцию, что ещё больше взвинтит цены с непонятными последствиями, либо остановиться, но ИРИ уже не успокоится.

«Прежний мир уже не наступит — он сильно изменился, и энергетическая политика Ближнего Востока не станет прежней», — заключил собеседник URA.ru.

Напомним, стоимость природного газа в Европе резко выросла после новой атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы подскочили на 35%, а с начала обострения конфликта 28 февраля цены увеличились более чем вдвое.