21 марта, 20:38

Axios: Команда Трампа начала обсуждать мирные переговоры с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creativa Images

Команда президента США Дональда Трампа начала обсуждать формат будущих мирных переговоров с Ираном. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два источника.

В подготовке участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Один из американских чиновников допустил — Иран может пойти на диалог.

По данным издания, возможное соглашение должно включить несколько пунктов. Стороны возобновят судоходство через Ормузский пролив. Урегулируют вопрос запасов высокообогащённого урана в Иране. Заключат долгосрочные договорённости по ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке союзных сил в регионе. Также переговоры коснутся контроля над вооружениями. Страны региона могут договориться об ограничении числа ракет — не больше тысячи единиц.

«Жив, но недоступен»: ЦРУ и Моссад пытаются понять, какую игру ведёт Хаменеи

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не рассматривают прекращение огня с Ираном. Президент объяснил свою позицию военным превосходством Америки. Он добавил, что США «буквально уничтожают» Иран.

Лия Мурадьян
