Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 17:47

«Жив, но недоступен»: ЦРУ и Моссад пытаются понять, какую игру ведёт Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля пытаются разгадать «тайну» отсутствия лидера Ирана

Моджтаба Хаменеи. Обложка © ТАСС / AP / Hadi Mizban

Моджтаба Хаменеи. Обложка © ТАСС / AP / Hadi Mizban

ЦРУ и Моссад пытаются разгадать «тайну» длительного отсутствия верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике. Об этом сообщает Axios.

В материале издания отмечается, что у американских и израильских спецслужб есть разведданные, подтверждающие, что иранский лидер жив. В частности, имеются свидетельства того, что официальные лица Ирана пытались организовать с ним личные встречи, но безуспешно — из соображений безопасности.

Вопрос о «тайне» исчезновения Хаменеи неоднократно поднимался на специальных брифингах для президента США Дональда Трампа. По словам неназванного американского чиновника, команда главы Белого дома по национальной безопасности пытается выяснить, кто в действительности контролирует ситуацию в Тегеране.

Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1-2 дня после атаки
Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1-2 дня после атаки

Недавно посол Ирана в Москве Казем Джалали опроверг информацию о нахождении верховного лидера исламской республики Моджтабы Хаменеи на лечении в России, назвав подобные сообщения инструментом психологической войны. Дипломат подчеркнул, что иранским руководителям незачем прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа.

Юрий Лысенко
