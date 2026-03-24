Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по селу в Курской области

Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Кровавые преступления нацистов продолжаются. Враг нанёс удар по селу Гламаздино Хомутовского района. По предварительной информации, к сожалению, один человек погиб», — говорится в заявлении Хинштейна в MAX.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего. По его словам, на место выдвинулись оперативные службы. Подробности уточняются.