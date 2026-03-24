Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 08:00

Беспилотник ВСУ ударил по реанимации больницы в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы подверглось атаке со стороны вооружённых формирований Украины. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор уточнил, что «БПЛА неустановленного типа в ударном снаряжении атаковал здание реанимационного отделения». В результате взрыва оказались повреждены оконные стекла медицинского учреждения.

Жертв в ходе происшествия удалось избежать. По словам руководителя области, это стало возможным благодаря слаженным действиям персонала, заранее перевевшего больных в защищенные места.

В настоящее время сведений о раненых среди пациентов или сотрудников клиники не поступало. Ситуация находится на контроле профильных ведомств, которые продолжают оценивать ущерб, нанесенный объекту гражданской инфраструктуры.

В Запорожской области дрон ВСУ повредил автобус с детьми
В Запорожской области дрон ВСУ повредил автобус с детьми

Киевский режим, неспособный справиться с агонией на фронте, регулярно атакует гражданские объекты. 8 марта ракетой была разрушена одна из детских больниц в ДНР, а 10 марта при ударе по стационарному медицинскому учреждению погибли восемь медработников. Life.ru публиковал фотографии последствий ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Оксана Попова
