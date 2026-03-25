25 марта, 01:05

Атака ВСУ на Ленинградскую область продолжается, сбито уже 17 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Общее количество уничтоженных над Ленинградской областью БПЛА достигло 17. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.

По информации SHOT, над регионом в эти минуты активно работает ПВО, местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе. В местном аэропорту есть отмены рейсов в Москву, Стамбул и Душанбе, также задержаны несколько самолëтов на прилëт.

Расчёты ПВО уничтожили 8 беспилотников ВСУ над территорией Ленобласти

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
