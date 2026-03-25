Атака ВСУ на Ленинградскую область продолжается, сбито уже 17 беспилотников
Общее количество уничтоженных над Ленинградской областью БПЛА достигло 17. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В общей сложности уже 17 БПЛА уничтожено над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — написал он в своём телеграм-канале.
По информации SHOT, над регионом в эти минуты активно работает ПВО, местные жители сообщают о взрывах и вспышках в небе. В местном аэропорту есть отмены рейсов в Москву, Стамбул и Душанбе, также задержаны несколько самолëтов на прилëт.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинский дрон, летевший на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
