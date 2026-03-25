25 марта, 00:20

Расчёты ПВО уничтожили 8 беспилотников ВСУ над территорией Ленобласти

Силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников над территорией Ленинградской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается», — написал он.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.

Алена Пенчугина
