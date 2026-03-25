Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково более 40 рейсов были задержаны или отменены из-за ограничений на полёты. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержаны на вылет более двух часов 30 рейсов, отменены — 15», — сообщается в канале воздушной гавани в Мах.

Задержки затронули 30 рейсов, включая направления в Екатеринбург, Москву и Краснодар. Одновременно отменены 15 вылетов, среди которых рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.

Тем временем, в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в порту Усть-Луга, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.