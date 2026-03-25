Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 03:59

Более 40 рейсов отменили или задержали в аэропорту Пулково

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пулково более 40 рейсов были задержаны или отменены из-за ограничений на полёты. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержаны на вылет более двух часов 30 рейсов, отменены — 15», — сообщается в канале воздушной гавани в Мах.

Задержки затронули 30 рейсов, включая направления в Екатеринбург, Москву и Краснодар. Одновременно отменены 15 вылетов, среди которых рейсы в Москву, Стамбул и Калининград.

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полёты
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полёты

Тем временем, в Ленинградской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в порту Усть-Луга, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона. По предварительным данным, пострадавших нет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar