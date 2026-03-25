Южная группировка за сутки поразила 60 блиндажей и укрытий ВСУ

Подразделения Южной группировки войск за сутки нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он уточнил, что удары наносили силы беспилотных систем. Работа велась сразу на нескольких участках. По его оценке, речь идёт о комплексном воздействии по позициям противника. В ходе операций также уничтожили средства связи и робототехнику. Дополнительно зафиксировано уничтожение беспилотников, которые применял противник.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 11 антенн связи БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов. Поражено 2 пункта управления БПЛА, а также 60 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты восемь беспилотников противника», — уточнил Астафьев.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяли нестандартные радиочастоты при атаках беспилотников на Донецк. По словам эксперта Дмитрия Садовника, в ходе одной из атак зафиксировали диапазон около 7,2 ГГц. Он отмечал, что использование таких частот требует специального оборудования и подготовки. По его оценке, это может указывать на участие более квалифицированных подразделений.