ВСУ применили нестандартные частоты при атаке БПЛА на Донецк
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Melnikov Dmitriy
Украинские военные использовали нестандартные радиочастоты при атаке беспилотников на Донецк. Об этом сообщил замгендиректора компании «Тень» Дмитрий Садовник, пишет РИА «Новости».
«В минувшее воскресенье по Донецку была осуществлена массированная атака с применением БПЛА. В ходе применения БПЛА были зафиксированы нестандартные радиочастотные диапазоны управления и передачи видеосигнала. Речь идёт о диапазоне около 7,2 ГГц», — сказал Садовник.
Эксперт пояснил, что использование такого диапазона требует специального оборудования. Речь идёт о видеопередатчиках, антеннах и приёмных модулях, которые поддерживают высокочастотный спектр. По его оценке, это указывает на участие подготовленных подразделений с расширенными возможностями в области радиосвязи и управления дронами.
Ранее сообщалось, что Россия фиксирует рост числа атак беспилотников со стороны ВСУ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о беспрецедентном количестве таких ударов по российским регионам. По его словам, атаки затрагивают не только приграничные территории, но и центральные регионы, включая Московскую область. Российская сторона поднимает этот вопрос на международных площадках и указывает на угрозу гражданской инфраструктуре.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.