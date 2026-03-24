Небензя сообщил о беспрецедентном числе атак дронов ВСУ на Россию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о рекордном количестве атак украинских беспилотников по российским регионам. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Фиксируем беспрецедентное количество атак с применением беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области», — сказал дипломат.

Заседание Совбеза, на котором прозвучало это заявление, было посвящено ситуации на Украине. Российская сторона регулярно поднимает вопрос об ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре на международных площадках.

Ранее Небензя заявил, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлечённым в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома, считает постоянный представитель России при ООН.