23 марта, 21:44

Небензя сообщил о беспрецедентном числе атак дронов ВСУ на Россию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о рекордном количестве атак украинских беспилотников по российским регионам. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Фиксируем беспрецедентное количество атак с применением беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области», — сказал дипломат.

Заседание Совбеза, на котором прозвучало это заявление, было посвящено ситуации на Украине. Российская сторона регулярно поднимает вопрос об ударах беспилотников по гражданской инфраструктуре на международных площадках.

Небензя: Зеленскому важнее угодить Западу, чем заботиться о народе

Ранее Небензя заявил, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлечённым в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома, считает постоянный представитель России при ООН.

Виталий Приходько
