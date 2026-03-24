Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из этого в своей позиции. Захарова также заявила, что Западная Европа действует не в русле уважения суверенитета других государств, а прильнула к американским демократам. Она отметила, что киевский режим остаётся в их повестке, хотя они не могут не видеть происходящее вокруг Украины. Дипломат добавила, что действия Владимира Зеленского уже перешли к международному терроризму и совершению терактов, что является совершенно возмутительным.