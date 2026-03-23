Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из этого в своей позиции. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть разные переговоры, они идут по разным трекам. Эти переговоры затрагивают такую важнейшую тему, как гуманитарная. Поэтому безусловно Россия никогда не отказывалась от переговоров, какими бы сложными не были наши региональные здесь вызовы или мировые дела. Это безусловный императив. Мы из него исходим», — сказала дипломат.

Захарова также заявила, что Западная Европа действует не в русле уважения суверенитета других государств, а прильнула к американским демократам. Она отметила, что киевский режим остаётся в их повестке, хотя они не могут не видеть происходящее вокруг Украины. Дипломат добавила, что действия Владимира Зеленского уже перешли к международному терроризму и совершению терактов, что является совершенно возмутительным.

Ранее Мария Захарова заявила, что конфликт на Украине может завершиться официальной капитуляцией киевского режима. Дипломат отвечала на вопрос о перспективах урегулирования и подчеркнула, что любой конфликт в итоге заканчивается договорённостями между сторонами. По её словам, речь идёт о специальном документе.