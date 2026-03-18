Руководство действиями Киева осуществляют те же структуры, которые несут ответственность за преступления в регионе Ближнего Востока. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«ВСУ наращивают удары, а наводят на эти самые удары, буквально курируют, держатся за руку все те же, кто совершает аналогичные преступления сейчас в зоне Персидского залива», — сказала она.

Захарова также акцентировала внимание на случаях обстрелов гражданских объектов – жилых зданий, медицинских учреждений и образовательных учреждений – со стороны украинских вооруженных сил, используя ракеты и беспилотные летательные аппараты. Она вновь подняла этот вопрос. Помимо этого, представитель МИД выразила обеспокоенность тем, что Украина превращается в крупный центр по торговле оружием, что дестабилизирует глобальную безопасность.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыла делегация МВФ. Незадолго до этого его представители одобрили Киеву новую четырёхлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд. Глава МВФ Кристалина Георгиева тогда признала: риски по кредиту исключительно высоки, а погашение долга будет зависеть от внешней помощи и действий украинских властей. При этом только в марте Украина должна была вернуть Международному валютному фонду два транша.