На Украину прибыла делегация МВФ

На Украину прибыла делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Гэвином Греем. Они запланировали встречи с украинскими властями, чтобы обсудить макроэкономику и реформы. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Обсуждение будет касаться макроэкономической политики и ключевых структурных реформ», — уточняется в заявлении.

Напомним, что ранее фонд одобрил Киеву новую четырёхлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд. Глава МВФ Кристалина Георгиева тогда признала: риски по кредиту исключительно высоки, а погашение долга будет зависеть от внешней помощи и действий украинских властей. При этом только в марте Украина должна была вернуть Международному валютному фонду два транша.