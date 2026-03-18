18 марта, 14:54

На Украину прибыла делегация МВФ

Обложка © ТАСС / EPA / WILL OLIVER

На Украину прибыла делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии Гэвином Греем. Они запланировали встречи с украинскими властями, чтобы обсудить макроэкономику и реформы. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Обсуждение будет касаться макроэкономической политики и ключевых структурных реформ», — уточняется в заявлении.

МВФ встревожен задержкой Рады в принятии законов, необходимых для помощи Украине

Напомним, что ранее фонд одобрил Киеву новую четырёхлетнюю кредитную программу на $8,1 млрд. Глава МВФ Кристалина Георгиева тогда признала: риски по кредиту исключительно высоки, а погашение долга будет зависеть от внешней помощи и действий украинских властей. При этом только в марте Украина должна была вернуть Международному валютному фонду два транша.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
