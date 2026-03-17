МВФ встревожен задержкой Рады в принятии законов, необходимых для помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность по поводу перспектив получения Украиной финансовой помощи в размере $8,1 млрд. Как сообщило агентство Bloomberg, причиной стали проволочки в Верховной раде, которая до сих пор не приняла необходимые законодательные поправки, являющиеся условием программы.

«Я могу сказать, что я обеспокоена», — заявила постоянная представительница МВФ на Украине Присцилла Тоффано .

Согласно данным издания, у украинских депутатов есть время до конца марта, чтобы одобрить ряд непопулярных мер, включая повышение налогов для бизнеса и населения. Эти изменения — часть согласованной программы, но парламент до сих пор их не рассмотрел, что может парализовать дальнейшее финансирование.

Программа EFF объёмом $8,1 млрд была утверждена Советом директоров МВФ 26 февраля 2026 года. Первый транш в размере $1,5 млрд Украина уже получила в начале марта. Эти средства, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, направлены на финансирование дефицита бюджета.

Напряжение усугубляется тем, что, помимо задержки с законами, существует риск прекращения финансирования со стороны ЕС — Венгрия и Словакия блокируют пакет кредитов на сумму более €90 млрд.