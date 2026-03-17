17 марта, 03:06

Трамп заявил об отсутствии необходимости работать с Евросоюзом по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет обязательств перед Евросоюзом в вопросе Украины. По его словам, конфликт отделён от Америки огромным океаном, и страна не обязана в нём участвовать, хотя и делает это.

«Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что именно его предшественник Джо Байден пошёл на взаимодействие с Европой по украинскому вопросу.

«Это сделал Байден, должен быть с вами честным. И Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине», — заявил президент США.

Песков назвал Зеленского основным тормозом в переговорах после жёстких слов Трампа

Ранее Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.

Артём Гапоненко
