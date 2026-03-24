Небензя: Зеленскому важнее угодить Западу, чем заботиться о народе
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот ставит интересы Запада выше нужд населения Украины. Об этом дипломат заявил в ходе заседания СБ ООН.
«Вместо того, чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам», — сказал Небензя.
А ранее данные консалтинговой фирмы Enkorr показали, что текущих запасов и импорта дизельного топлива Украине хватит только до конца марта. Суточный импорт вырос на 3%, до почти 17 тысяч тонн, однако ситуация с апрельскими поставками остаётся под угрозой. Игроки на рынке не спешат заключать контракты на фоне роста цен, откладывая решения до последнего момента.
