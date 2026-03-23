Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 18:31

Украина обеспечена дизелем до конца марта, апрельские поставки — под вопросом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Текущих запасов и импорта дизельного топлива Украине хватит только до конца марта. Суточный импорт вырос на 3%, до почти 17 тысяч тонн, однако ситуация с апрельскими поставками остаётся под угрозой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Enkorr.

Аналитики отмечают, что при нынешних темпах общий месячный объём импорта в марте может достичь 522 тысяч тонн — это сопоставимо с показателями марта 2025 года. Однако трейдеры не спешат заключать контракты на апрель на фоне роста цен, откладывая решения до последнего момента.

Если поставщики не активизируются, уже в следующем месяце рынок может столкнуться с дефицитом.

Запасов дизельного топлива в Молдавии осталось на 9 дней, бензина — на три недели
Ранее Зеленский обратился к Румынии с просьбой о поставках дизельного топлива на фоне прекращения его транзита через Венгрию. Он заявил, что направил просьбу к президенту Румынии Никушору Дану и выразил «надежду на взаимопонимание». В возникшем дефиците топлива Зеленский вновь обвинил Россию. Информации о том, готова ли Румыния пойти навстречу, пока не поступало.

Виталий Приходько
