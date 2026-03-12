Владимир Путин
12 марта, 16:56

Зеленский бросился клянчить дизельное топливо у Румынии после ссоры с Венгрией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Владимир Зеленский обратился к Румынии с просьбой о поставках дизельного топлива на фоне прекращения его транзита через Венгрию. Об этом глава киевского режима заявил на пресс-конференции в Бухаресте.

«И дизель нам ещё нужен. Скажу вам просто, нужен дизель. Я обратился к президенту (Румынии Никушору Дану) очень хочу, чтобы мы достигли взаимопонимания», — заявил Зеленский.

В возникшем дефиците топлива Зеленский вновь обвинил Россию. Информации о том, готова ли Румыния пойти навстречу, пока не поступало.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна готова задействовать самые жёсткие законные механизмы в конфликте с Украиной из-за проблем с транзитом энергоресурсов. По его словам, Братислава намерена защищать свои права исключительно в юридической плоскости.

