Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 03:24

Боец Павлухин скрытно подобрался к блиндажу и уничтожил живую силу ВСУ

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Младший сержант Геннадий Павлухин, стрелок-помощник гранатомётчика, уничтожил живую силу противника, скрытно подобравшись к блиндажу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что военный выполнял боевую задачу по захвату вражеских позиций в условиях активного применения противником ударных беспилотников. Павлухин скрытно подобрался к блиндажу и огнём из стрелкового оружия уничтожил боевиков ВСУ, создав благоприятные условия для дальнейшего развития успеха штурмовой группы.

Также в Минобороны рассказали о подвиге рядового Александра Сныткина. Во время боевого дежурства на посту воздушного наблюдения он обнаружил ударные БПЛА противника, приближающиеся к охраняемому объекту. Используя переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С», Сныткин уничтожил два беспилотника, обеспечив сохранность вооружения и личного состава подразделения.

Конфликты между бойцами ВСУ и уклонистами раскалывают украинцев
Конфликты между бойцами ВСУ и уклонистами раскалывают украинцев

Ранее российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил о намерении отомстить за гибель своего сына в зоне специальной военной операции. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге с троекратным словом «месть» в соцсетях, сопроводив его фото сына и видео с похорон.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar