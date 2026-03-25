Боец Павлухин скрытно подобрался к блиндажу и уничтожил живую силу ВСУ

Младший сержант Геннадий Павлухин, стрелок-помощник гранатомётчика, уничтожил живую силу противника, скрытно подобравшись к блиндажу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что военный выполнял боевую задачу по захвату вражеских позиций в условиях активного применения противником ударных беспилотников. Павлухин скрытно подобрался к блиндажу и огнём из стрелкового оружия уничтожил боевиков ВСУ, создав благоприятные условия для дальнейшего развития успеха штурмовой группы.

Также в Минобороны рассказали о подвиге рядового Александра Сныткина. Во время боевого дежурства на посту воздушного наблюдения он обнаружил ударные БПЛА противника, приближающиеся к охраняемому объекту. Используя переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-С», Сныткин уничтожил два беспилотника, обеспечив сохранность вооружения и личного состава подразделения.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Дацик заявил о намерении отомстить за гибель своего сына в зоне специальной военной операции. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге с троекратным словом «месть» в соцсетях, сопроводив его фото сына и видео с похорон.