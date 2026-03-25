Социальное напряжение на Украине усилилось на фоне конфликтов между участниками боевых действий и уклоняющимися от мобилизации. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на экспертов.

По данным публикации, напряжение проявляется в семьях, на работе и в повседневной жизни. Эксперты указывают на риск долгосрочных последствий после завершения конфликта.

«На Украине всё заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто оказался на передовой, и теми, кто старается уклониться от мобилизации. Напряжение растёт в семьях, в рабочих коллективах и в обществе», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что разрыв между этими группами продолжает увеличиваться. Это может привести к устойчивым социальным противоречиям в будущем. Также указывается, что власти сталкиваются с нехваткой личного состава. Действия военкоматов, включая задержания, вызывают резонанс и протесты. На этом фоне часть граждан призывного возраста пытается избежать мобилизации. В публикации говорится о попытках покинуть страну, сокрытии от призыва и других действиях.

Ранее командиры штурмовиков Вооружённых сил Украины предупреждали, что подразделения, занимающиеся розыском вооружённых дезертиров, могут вступить с ними в перестрелки. Рост случаев дезертирства с оружием, по словам, силовиков, растёт из-за больших потерь личного состава и морального давления.