Командование 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, созданной по стандартам НАТО, записывает погибших на фронте военнослужащих в дезертиры. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование медийной 47-й бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, продолжает реализовывать общепринятую в ВСУ практику, записывая уничтоженных группировкой войск «Север» солдат в дезертиры», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом в середине февраля в районе Юнаковки «бесследно пропала» практически вся 6-я рота бригады.

Ранее Life.ru писал, что командование 2-го стрелкового батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало получать угрозы от бойцов других подразделений из-за высоких потерь в Сумской области. Военные угрожают офицерам расправой за гибель родных и сослуживцев, которая стала следствием преступного отношения к личному составу.