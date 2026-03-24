Командиры штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) предупреждают, что подразделения, занимающиеся розыском вооружённых дезертиров, могут вступить с ними в перестрелки. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

«Командирами 225-го ОШП отмечается, что самовольно оставившие места службы могут применять оружие в отношении подразделений и командования, осуществляющего их розыск», — утверждает источник.

Рост случаев дезертирства с оружием, по словам, силовиков, растёт из-за больших потерь личного состава и морального давления.

Ранее военнопленный рассказал, что бывших украинских заключённых, которых мобилизовали в Вооружённые силы Украины, а затем поймали после побега из учебного центра в Днепропетровской области, жестоко избивали бейсбольными битами. Он добавил, что после избиений фиксировались и летальные случаи. За расправы, как уточнил пленный, отвечал старший учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области.