Бывших украинских заключённых, которых мобилизовали в Вооружённые силы Украины (ВСУ), а затем поймали после побега из учебного центра в Днепропетровской области, жестоко избивали бейсбольными битами. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный Дмитрий Литвин.

«Многим не удаётся (бежать. — Прим. Life.ru), их возвращают, идёт серьёзное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов. — Прим. Life.ru)», — рассказал пленный.

На родине Литвин получил срок в семь с половиной лет за непреднамеренное убийство. В тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»*.

По словам пленного, тех, кто пытался бежать, но был возвращён, ожидало суровое наказание. Он рассказал, что людей избивали битами. От таких побоев люди теряли сознание и получали переломы. Литвин добавил, что после избиений фиксировались и летальные случаи. За расправы, как уточнил пленный, отвечал старший учебного полигона в селе Подлесное Днепропетровской области.

Ранее на Украине подняли вопрос о мобилизации женщин после объявления Харьковским ТЦК в розыск уклонистки. Поводом стало решение объявить в розыск, «уклоняющуюся от мобилизации» девушку, которая не имеет даже медицинского образования и никогда не была связана с ВСУ.

