Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 16:47

В Одессе военкомы мобилизовали жениха по пути на свадьбу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину, который направлялся на собственную свадьбу. Об инциденте сообщило агентство «Униан».

В украинских соцсетях регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов. Очевидцы, как правило, пытаются помочь задерживаемым.

В обществе уже закрепился термин «бусификация», обозначающий действия военкомов, которые насильно заталкивают людей в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Самих сотрудников ТЦК нередко называют «людоловами».

ВСУ увеличивают план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц
ВСУ увеличивают план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц

Ранее сообщалось, что Украина начала мобилизовывать призывников с помощью иностранных наёмников, в основном из Польши и Румынии. СБУ согласовала усиление «бусификации», и военкомы работают в связке с наёмниками, используя их для устрашения и физических расправ. Одна из схем: мужчину везут к границе, например, с Румынией, и под угрозами фиксируют якобы попытку незаконного пересечения, после чего у него остаётся два выбора — добровольно идти в ВСУ или попасть под уголовное дело, а несогласным может грозить смерть.

Анастасия Никонорова
