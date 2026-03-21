В Одессе военкомы мобилизовали жениха по пути на свадьбу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину, который направлялся на собственную свадьбу. Об инциденте сообщило агентство «Униан».
В украинских соцсетях регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов. Очевидцы, как правило, пытаются помочь задерживаемым.
В обществе уже закрепился термин «бусификация», обозначающий действия военкомов, которые насильно заталкивают людей в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Самих сотрудников ТЦК нередко называют «людоловами».
Ранее сообщалось, что Украина начала мобилизовывать призывников с помощью иностранных наёмников, в основном из Польши и Румынии. СБУ согласовала усиление «бусификации», и военкомы работают в связке с наёмниками, используя их для устрашения и физических расправ. Одна из схем: мужчину везут к границе, например, с Румынией, и под угрозами фиксируют якобы попытку незаконного пересечения, после чего у него остаётся два выбора — добровольно идти в ВСУ или попасть под уголовное дело, а несогласным может грозить смерть.
