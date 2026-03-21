Украина начала мобилизовывать потенциальных призывников, используя помощь иностранных наёмников. Чаще всего подельниками военкомов становятся военные из Польши и Румынии. Об этом рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«СБУ согласовала усиление мер «бусификации». К проведению отдельных мероприятий на приграничной территории привлекаются иностранные наёмники, в основном из Польши и Румынии», — поделился собеседник агентства.

Он пояснил, что фактически украинские военкомы работают в связке с наёмниками, используя их для устрашения и проведения физических расправ. Самая простая схема — мужчину везут к границе, например, с Румынией, и под угрозами фиксируют, что несчастный якобы собирался незаконно пересечь границу. Компромат готов. Далее у человека два выбора — добровольно соглашаться идти в ВСУ или попасть под уголовное дело. Несогласным может грозить смерть.

Последний такой случай произошёл 2 марта, мужчина был избит и застрелен прямо на границе с Румынией. При этом наёмники выбираются для «работы» с военкоматами особенно жестокие и способные на расправу.

Ранее радиоинженер и эксперт по аэроразведке, майор ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Кроме того, в Киеве стало больше патрулей военкомов.