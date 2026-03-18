ВСУ увеличивают план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц

Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Кроме того, в Киеве стало больше патрулей военкомов, заявил радиоинженер и эксперт по аэроразведке, майор ВСУ Юрий Касьянов.

«Заметил, что на улицах стало гораздо больше патрулей военкомата, они перекрывали даже магистральную дорогу. До этого такие облавы видел только в Харькове. То есть мобилизация усиливается... Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это, в частности, свидетельствует о росте наших потерь», — пишет он в личном блоге.