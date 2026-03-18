ВСУ увеличивают план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov
Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличили план по мобилизации с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Кроме того, в Киеве стало больше патрулей военкомов, заявил радиоинженер и эксперт по аэроразведке, майор ВСУ Юрий Касьянов.
«Заметил, что на улицах стало гораздо больше патрулей военкомата, они перекрывали даже магистральную дорогу. До этого такие облавы видел только в Харькове. То есть мобилизация усиливается... Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это, в частности, свидетельствует о росте наших потерь», — пишет он в личном блоге.
Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области у села Зыбино Волчанского района пропали или погибли сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Большинство военных были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт стратегически важным.
