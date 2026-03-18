Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 15:29

Для контрактников ВСУ предусмотрены «гробовые» вместо пенсионных, заявила Захарова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Украинцы, вступающие в ВСУ в надежде на пенсионные и другие гарантии, рискуют получить лишь компенсацию в случае смерти. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что в ходе набора контрактников в украинскую армию им обещают различные экономические, образовательные и пенсионные льготы.

«Гробовые они им гарантируют, а не пенсию», — добавила Захарова.

Она указала на то, что действия Киева не способствуют повышению привлекательности службы в ВСУ, что приводит к необходимости призыва новобранцев принудительными методами.

Брошенные на убой: Более 400 пойманных на улице украинцев погибли, пытаясь отбить Купянск
Ранее Захарова выступила с резкими заявлениями о данных по потерям ВСУ. По её словам, озвученные цифры не соответствуют реальности. Дипломат утверждает, что власти Украины занижают статистику.

Наталья Демьянова
