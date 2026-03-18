С начала года более 400 насильно мобилизованных украинцев погибли при попытках вернуть контроль над Купянском. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, людей после задержаний военкоматами направляют на ускоренное обучение. Подготовка проходит на полигоне под Днепром и длится около двух недель. За обучение, как утверждается, отвечают инструкторы из стран НАТО. После короткого курса новобранцев сразу отправляют на линию боевого соприкосновения.

Часть бойцов оказалась в плену — речь идёт более чем о 30 военнослужащих. Они заявили, что не получали поддержки со стороны командования. На фоне нехватки личного состава власти усиливают мобилизацию в крупных городах. Например, в Харькове требуют ежемесячно направлять на фронт не менее тысячи человек.

Ранее Life.ru сообщал, что морские пехотинцы на Добропольском направлении в ДНР ликвидировали группу украинских военных. Противник допустил серьёзную ошибку во время передвижения: ВСУшники шли по открытой местности и не следили за обстановкой в воздухе.