18 марта, 07:27

Боец СВО Кабан рассказал о ликвидации «расслабленной» группы ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Морские пехотинцы на Добропольском направлении в ДНР ликвидировали группу украинских военных. Как рассказал боец с позывным Кабан, противник допустил серьёзную ошибку во время передвижения: ВСУшники шли по открытой местности и не следили за обстановкой в воздухе.

«Недавно уничтожил четыре человека. Они просто шли расслабленно, не контролируя обстановку», — сообщил военнослужащий РИА «Новости».

Оператор беспилотника отметил, что выбрал выгодную позицию для атаки. Он зашёл с направления, где его было сложнее заметить.

«Я облетел их с другого ракурса — со стороны солнца. Меня не было видно и практически не слышно, тем более ветер был», — пояснил он.

По словам морпеха, украинские военные не замечали дрон до самого удара. Это, как он подчеркнул, и стало ключевым фактором.

«Они шли и даже не видели меня. Их невнимательность и неопытность их и погубили», — добавил боец.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что победа России в специальной военной операции уже ощущается на горизонте. Он подчеркнул, что эту победу приближают не только доблесть российских военнослужащих, но и непоколебимая решимость жителей Донбасса.

Александра Вишнякова
