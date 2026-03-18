18 марта, 07:08

В Адыгее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили восемь домов и три автомобиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Тахтамукайский район Адыгеи. Как написал глава региона Мурат Кумпилов, обломки дронов повредили восемь частных домов в посёлке Энем.

В результате падения фрагментов БПЛА пострадали кровли и остекление домовладений. Также повреждения получили три автомобиля.

«Атаку БПЛА ночью отражали и в Тахтамукайском районе республики. Обломки беспилотников задели 8 частных домовладений в Энеме, повредив кровлю и остекление, а также 3 автомобиля», — написал он.

Три украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Кроме того, в результате инцидента в Энеме пострадали двое детей. Они были доставлены в центральную районную больницу с осколочными ранениями, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Глава района Аскер Савв уже навестил пострадавших. Угрозы их жизни и здоровью нет. Одну девочку уже сегодня выписывают домой, вторая останется в стационаре под наблюдением врачей.

BannerImage
Наталья Афонина
