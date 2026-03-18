Двое детей пострадали при атаке БПЛА в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошел инцидент с участием беспилотного летательного аппарата. В результате враждебных действий двое несовершеннолетних получили осколочные ранения.

Пострадавших оперативно доставили в Энемскую центральную районную больницу. Медицинские специалисты провели осмотр пациентов и оказали им полный спектр экстренной помощи.

Глава республики Мурат Кумпилов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Руководитель региона подтвердил, что «осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь».

Состояние раненых удалось быстро стабилизировать. По словам властей, угрозы для жизней несовершеннолетних нет.

Семью и самих пациентов навестил глава района Аскер Савв. Чиновник лично проконтролировал качество лечения и убедился, что «их жизни и здоровью ничего не угрожает».

В настоящее время ситуация находится под контролем республиканских органов власти. Правоохранительные структуры занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего нападения.

Ранее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На местах работают оперативные и специальные службы. Также известно об одном погибшем.