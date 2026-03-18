Повреждённые фасады и выбитые окна: последствия атаки БПЛА в Краснодаре

В Краснодаре продолжается обследование территорий после ночной атаки дронов. Мэр города Евгений Наумов сообщил о выявлении обломков летательных аппаратов ещё на трех локациях.

В Краснодаре нашли обломки беспилотников ещё по трём адресам.

В Центральном округе пострадала инфраструктура отеля: осколки повредили транспортные средства на стоянке, а также кровлю и стены близлежащего ресторана. В помещениях заведения выбиты стекла.

Серьёзные разрушения зафиксированы и в Прикубанском округе. Там фрагменты БПЛА упали на жилую многоэтажку, повредив крышу и балкон одной из квартир. Рядом с домом осколками посекло припаркованный транспорт.

По данным оперштаба, всего за ночь повреждения получили около 17 машин, частный дом и многоквартирное строение.

«В Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление окон частного дома», — уточнили в ведомстве.

На данный момент по всем адресам продолжают работать оперативные службы. Специалисты занимаются оценкой ущерба и устранением последствий происшествия.

Информации о пострадавших среди населения нет. Ситуация находится на контроле городских властей.

Ранее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На местах работают оперативные и специальные службы. Также известно об одном погибшем.