18 марта, 06:15

Три украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Ночью в Ленинградской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ. Об отбое воздушной тревоги сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Режим опасности БПЛА действовал в регионе с 02:23 до 04:45.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Над регионом уничтожено три БПЛА. Жертв и повреждений нет», — написал Дрозденко.

БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре

Минувшей ночью силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на российские регионы. Всего было уничтожено 85 дронов над десятью субъектами РФ, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Наибольшее число БПЛА сбито над Краснодарским краем — 42 аппарата. Еще 13 дронов ликвидированы над Чёрным морем и 6 — над Азовским. По пять беспилотников уничтожено в Брянской области и Республике Крым, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области.

