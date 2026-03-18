Три украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Минувшей ночью силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на российские регионы. Всего было уничтожено 85 дронов над десятью субъектами РФ, а также акваториями Чёрного и Азовского морей. Наибольшее число БПЛА сбито над Краснодарским краем — 42 аппарата. Еще 13 дронов ликвидированы над Чёрным морем и 6 — над Азовским. По пять беспилотников уничтожено в Брянской области и Республике Крым, четыре — в Адыгее, три — в Ленинградской области.