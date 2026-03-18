Расчёты ПВО сбили 85 БПЛА ВСУ над 10 российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили 85 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и акваториями Чёрного и Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее число сбитых дронов зафиксировано над Краснодарским краем — 42 аппарата. Над Чёрным морем сбито 13 БПЛА, над Азовским морем — шесть. Над территорией Брянской области и Республики Крым уничтожено по пять дронов, в Адыгее — четыре, в Ленинградской области — три. В Воронежской и Астраханской областях сбито по два дрона, по одному БПЛА уничтожено в Калужской, Смоленской областях и Ставропольском крае.

Ранее обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. На местах работают оперативные и специальные службы.