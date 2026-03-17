Сотрудники крупнейших СМИ Украины могут потерять бронь от мобилизации

Сотрудники крупнейших средств массовой информации Украины могут потерять бронь от мобилизации, следует из недавнего приказа Минкульта.

Утверждается, что речь может идти о порталах УНИАН, «Главред», а также телеканалах «ТСН», «1+1», «2+2» и «Тет». Правда, утверждает сотрудник одного из указанных изданий, в приказе министерства речь идёт лишь об одной из компаний медиахолдинга. Однако в будущем это может поменяться.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о запрете насильственной мобилизации. По мнению нардепа Сергея Гривко, сотрудники ТЦК должны вручать повестку лично или по почте, и только в случае отказа от неявки — обращаться в полицию для задержания уклониста.