ЕК пошла на попятную: Из проекта заявления по «Дружбе» убрали упоминания кредита Киеву

Из заявления Еврокомиссии о ремонте нефтепровода «Дружба» исчезла часть, увязывающая согласие Украины на ремонт с обсуждением финансовой помощи Киеву и 20-го пакета антироссийских санкций. Первоначально этот пункт был представлен как условие для дальнейшего рассмотрения данных вопросов.

На вопрос о том, почему из заявления был удалён определенный параграф, представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уклонилась от ответа. Вместо этого, на брифинге в Брюсселе она заявила журналистам, что верной версией заявления является последняя.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина дала согласие на получение помощи от ЕС, направленной на финансирование и техническое обеспечение ремонта «Дружбы». По её словам, европейские эксперты уже готовы приступить к реализации проекта без промедления.

Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но европейских инспекторов для проверки не пускают.